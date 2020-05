O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), suspendeu sua agenda e faz teste para covid-19 na tarde desta sexta-feira (15/5). A informação foi repassada pela assessoria de imprensa.

Conforme informações, Caiado tomou a decisão para seguir os protocolos de segurança, pois não apresenta qualquer sintoma da doença e está bem de saúde. O resultado será divulgado assim que ficar pronto.

O governador esteve na última quinta-feira (14/5) visitando o Hospital em Luziânia, cidade onde o vereador Everaldo Meireles testou positivo para covid-19. Apesar de não ter tido contato com o vereador, Caiado fará o exame por segurança.

Confira a nota completa divulgada pela Secretaria de Estado de Comunicação:

Diante da contaminação do vereador por Luziânia Everaldo Meireles pelo coronavírus, divulgada pela Câmara Municipal da cidade, o governador Ronaldo Caiado suspendeu sua agenda e vai se submeter ao exame de Covid-19 na tarde de hoje. É importante destacar que o vereador NÃO esteve presente na visita que o governador fez ontem ao Hospital de Luziânia. Apesar de estar bem de saúde, sem qualquer sintoma da doença, Ronaldo Caiado tomou essa atitude pra seguir os protocolos de segurança e vai anunciar o resultado do exame assim que ele tiver o resultado em mãos.

Após visitar Luziânia, onde vereador testou positivo para coronavírus, Caiado suspende agenda e faz teste para covid-19, seguindo protocolos

O vereador Everaldo Meireles (DEM), de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, revelou nesta sexta-feira (15/5) que testou positivo para a covid-19, após sentir sintomas da doença. Com o resultado do exame, a Câmara Municipal da cidade decidiu suspender as atividades presenciais por 14 dias. Durante o período, o local passará por desinfecção.

De acordo o político, ele esteve em seu gabinete pela última vez na terça-feira, 12 de maio, mas só participou de sessões remotas (por vídeo). Em nota, publicada em uma rede social, Meireles esclareceu que seus familiares e assessores passarão por exames.

Também por nota, publicada nesta quinta-feira (14/5), a Câmara de Luziânia informou que a Diretoria Geral e a Procuradoria já preparam os trâmites necessários para resguardar a saúde dos funcionários e vereadores.