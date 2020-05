Exposição virtual de artista goiano estreia na Vila Cultural Cora Coralina

Desde a última quinta-feira (14/5), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) apresenta em suas redes sociais uma exposição virtual do artista Pedro Campos, montada na Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia. Assim, apresentação das obras por meio da internet é uma maneira de difundir iniciativas culturais em meio à pandemia de coronavírus e o isolamento social. A mostra on-line faz parte do projeto Cultura em Casa, do governo de Goiás.

Para a exposição virtual foram selecionados 60 trabalhos. A produção recente do artista goiano tem como mote o universo das HQs (histórias em quadrinhos) e do cinema.

Mais sobre a exposição virtual

A montagem das obras foi feita na Sala Antônio Poteiro, da Vila Cultural Cora Coralina. Assim, além de fazer uma exposição virtual durante a pandemia do coronavírus, a Gerência de Eventos e Salas de Espetáculos da Secult Goiás também quis voltar a ocupar as salas de exposições em um novo formato, de forma segura e ampla aos artistas e apreciadores. No momento, ainda não há visitação.

Segundo a assessoria da Secult, todos os profissionais envolvidos na montagem seguiram os protocolos de segurança determinados pelo Decreto Estadual nº 9653. Dessa forma, foram utilizadas máscaras de proteção individual, luvas e também foi feita higienização com álcool em gel.

Para o Secretário de Cultura, Adriano Baldy, a exposição virtual é uma ótima programação para que os goianos conheçam um pouco mais dos artistas regionais e, ao mesmo tempo, fiquem em casa.

Projeto Cultura em Casa

O projeto Cultura em Casa foi iniciado no fim do mês de março, e seguirá enquanto durar a quarentena. Assim, tem apresentações diárias, disponibilizadas em links nos canais virtuais da Secult Goiás: Facebook, Instagram e Youtube.

O material inclui comentários de especialistas a respeito de exposições e de filmes. Tem ainda dicas e análises para você não errar ao escolher o que assistir. Além disso, duas vezes por semana, o Projeto Cultura em Casa levará música ao goianiense, por meio do “Música na Varanda”.

Na programação tem também Vídeocasts de 10 minutos, com os artistas que farão as apresentações ou outros convidados. Você também poderá acompanhar espetáculos gravados; literatura encenada; tour pelos museus de Goiás; ciclos de palestras com temas variados, e registros de atividades diversas, que já aconteceram na Vila Cultural Cora Coralina, no Teatro Goiânia, no Museu da Imagem e do Som e na Escola de Artes Visuais.

Além disso, com o intuito de incentivar a leitura nesse período de isolamento social, a Secult iniciou nessa semana o “Leitura Na Quarentena”. Assim, semanalmente, a Secretaria sugerirá um livro específico.