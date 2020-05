Festa do Divino Pai Eterno 2020, em Trindade, será on-line

A Romaria e Festa do Divino Pai Eterno 2020, de Trindade (GO), será realizada somente on-line, sem a presença física dos romeiros nas celebrações. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (15/5), pela Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), após reunião com autoridades e representantes da Igreja Católica. Assim, será possível acompanhar a festa religiosa apenas pelos meios de comunicação, de 26 de junho a 5 de julho.

A decisão por realizar a Festa neste formato é uma medida de segurança e saúde, por causa da pandemia da coronavírus (Covid-19). A Festa de Trindade é o segundo maior evento religioso do País. Ela atrai mais de 3 milhões de romeiros durante os dez dias de festividades.

Sendo assim, a transmissão da Festa do Divino Pai Eterno 2020 será feita pela televisão, rádio e internet, com o portal Pai Eterno. Além disso, nas redes sociais oficiais da Afipe, do padre Robson de Oliveira e da TV Pai Eterno. Ademais, pelo aplicativo Pai Eterno.

Participaram da reunião membros da prefeitura de Trindade, do Governo do Estado e do Corpo de Bombeiros. Além disso, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e da Afipe. Todos os órgãos concordaram que a decisão é essencial para garantir a saúde e o bem-estar dos fiéis peregrinos e também dos moradores de Trindade.

Programação da Festa do Divino Pai Eterno

A programação da Festa do Divino Pai Eterno, segundo a Afipe, ainda está sendo preparada e será apresentada em breve. Assim, a Igreja Católica em Trindade – Paróquia do Divino Pai Eterno (Igreja Matriz de Trindade) e Santuário Basílica do Divino Pai Eterno – se reunirá nos próximos dias para decidir detalhes das festividades e novenas.

Segundo nota da assessoria de imprensa do Santuário, o principal objetivo é “levar aos romeiros, pelos meios de comunicação, a espiritualidade e a fé. Para que, de suas casas, eles possam vivenciar este momento de graça e comunhão”.