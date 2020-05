Goiás confirma mais 149 casos e três mortes por coronavírus

Durante a tarde desta sexta-feira (14/5), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um novo boletim epidemiológico atualizando os números da covid-19 no Estado. Até o momento, Goiás confirmou mais 1.572 casos e 67 óbitos, um aumento de 149 casos e três mortes por coronavírus nas últimas 24 horas.

Além disso, outros 14.221 casos suspeitos estão em investigação. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 189 amostras em análise. Do total de casos e suspeitos, 41 pacientes estão internados nos Hospitais de Campanha e nas unidades com leitos dedicados para Covid-19 da rede estadual. Das internações, 26 são leitos clínicos e 15 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Até a tarde desta sexta-feira (15/5), o Estado de Goiás já havia registrado 67 óbitos em decorrência do coronavírus. Há outros 28 suspeitos que estão em investigação. Já foram descartados 152 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Veja os dados dos municípios de Goiás que confirmaram casos de coronavírus

Conforme dados atualizados, Goiânia se mantém no primeiro lugar com maior número de casos da covid-19, sendo 856 confirmados e 7.160 suspeitos. Aparecida de Goiânia está em seguida, com 151 casos confirmados e 2.303 suspeitos.

De acordo com a plataforma COVID-19, do Governo de Goiás, Anápolis é o município do interior que apresenta a maior quantidade de pessoas infectadas (53).

Os outros municípios são:

Valparaíso de Goiás (50)

Luziânia (35)

Goianésia (32)

Jataí (30)

Águas Lindas (25)

Senador Canedo (23)

Trindade (21)

Rio Verde (19)

Campos Belos (15)

Itumbiara (15)

Planaltina (15)

Bela Vista de Goiás (13)

Novo Gama (13)

Uruaçu (12)

Santo Antônio do Descoberto (12)

Outros municípios apresentam menos de dez casos. Lembrando que os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilância Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.

Além disso, conforme dados da plataforma, a maioria dos infectados tem idades entre 30 a 39 anos, sendo também sua maioria do sexo feminino.