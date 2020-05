Governo do DF volta atrás e libera atendimento a pacientes de Goiás com covid-19

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decidiu voltar atrás em sua decisão e suspendeu a publicação do decreto que impediria o atendimento de moradores de Goiás pela rede de saúde da capital do país. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Governo do DF no início da noite da última quinta-feira (14/5). A decisão de restringir o atendimento a pacientes com covid-19 que viessem de Goiás, agora anulada, havia causado estranheza e desconforto no Governo de Goiás.

No total, são 33 cidades goianas no Entorno do Distrito Federal, onde vivem 1,4 milhão de pessoas, segundo dados de 2019. A proibição do atendimento de pessoas do entorno visaria privilegiar os cidadãos residentes no DF, mas não possuía base legal para assegurar essa limitação, uma vez que a Constituição Federal prevê no Artigo 194 “a universalidade da cobertura e do atendimento” da seguridade social, o que abrange a saúde.

Após o recuo de Ibaneis, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, publicou no seu Twitter que estava no entorno do DF para verificar os últimos detalhes da preparação do hospital de Luziânia, e que a unidade também atenderia pacientes do DF.

“Estou no Entorno do DF para verificar últimos detalhes do Hospital de Luziânia. A partir de segunda começamos a atender vítimas do coronavírus. Pacientes de Brasília que precisarem também serão atendidos. Para mim, saúde é universal. É preciso solidariedade neste momento”, publicou Caiado.

Decisão do Governo do DF de não atender pacientes de Goiás com covid-19 havia pegado o Governo de Goiás de surpresa

Na manhã da última quinta-feira (14/5), em entrevista à TV Globo, Ibaneis Rocha havia afirmado que não pretendia mais atender pacientes do Entorno com covid-19. A medida seria formalizada no decreto que foi suspenso.

A decisão causou estranheza em Ronaldo Caiado e no secretário de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO), Ismael Alexandrino, que chegou a afirmar que já estava com Termo de Cooperação rascunhado e seria assinado até esta sexta-feira (15/5).

Caiado, em entrevista à TV Anhanguera, contou que recebeu a notícia com muita tristeza e preocupação. Ele afirmou que fez ligações para Ibaneis, governador do DF, mas não foi atendido.

Em justificativas, Ibaneis fez críticas à abertura do comércio nas cidades do Entorno e também sobre o hospital de campanha em Águas Lindas, que ainda não está funcionando.