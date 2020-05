Homem é preso após estuprar e espancar menino de 12 anos, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada, na tarde da última quinta-feira (14/4), para atender uma ocorrência onde um homem foi preso suspeito de estuprar e espancar um menino, de 12 anos, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

Conforme apurado, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima e quando chegaram no local, fizeram o adentramento da residência, momento que flagraram o homem, de 25 anos, violentando sexualmente o adolescente dentro do banheiro.

Diante disso, o autor foi preso em flagrante e confessou o estupro. De acordo com a PM, ele ainda relatou que já teria praticado o ato inúmeras vezes e também espancava e torturava o menino. Os abusos, segundo ele, começaram a cerca de um mês.

Com vários hematomas pelo corpo, o menino contou que mora com o autor há mais de um ano e que foi agredido pelo homem. Questionado sobre o motivo, o autor fala que seria por ciúmes.

Segundo informações, as agressões começaram quando o autor e a vítima começaram a morar juntos. Os pais do menino moram em outro estado e deixaram o filho aos cuidados do suspeito. Apesar de ter um irmão menor na capital, a vítima ficará aos cuidados do Conselho Tutelar.

Além do homem preso após estuprar e torturar menino de 12 anos, em Goiânia, outro teria abusado de gêmeas de 7 anos, em Hidrolândia

Um homem foi preso suspeito de abusar de gêmeas, de 7 anos, em Hidrolândia, Região Metropolitana de Goiânia. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (14/5). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi flagrado no momento em que praticava atos libidinosos com as irmãs.

A equipe chegou até o local por meio de uma denúncia. A informação dizia que um homem estaria molestando duas irmãs gêmeas, de 7 anos, em uma casa no Setor Garavelo Sul. Ao chegarem no local, os policiais encontraram as duas crianças no quarto do autor.

Segundo a corporação, foi solicitado o apoio do Conselho Tutelar a quem as crianças relataram todos os detalhes dos atos libidinosos que o homem as obrigava a praticar. As crianças e a família já recebem apoio psicológico, material e afetivo.

Os militares apuraram que o autor é do convívio das vítimas e “conhecido por assediar crianças.” Ele, que já tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado para o presídio da cidade.

Ainda não se sabe há quanto tempo os crime ocorriam e o motivo das meninas estarem com o suspeito. O caso será investigado.