Homem é preso suspeito de abusar de gêmeas de 7 anos, em Hidrolândia

Um homem foi preso suspeito de abusar de gêmeas, de 7 anos, em Hidrolândia, Região Metropolitana de Goiânia. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (14/5). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi flagrado no momento em que praticava atos libidinosos com as irmãs.

A equipe chegou até o local por meio de uma denúncia. A informação dizia que um homem estaria molestando duas irmãs gêmeas, de 7 anos, em uma casa no Setor Garavelo Sul. Ao chegarem no local, os policiais encontraram as duas crianças no quarto do autor.

Gêmeas relataram ao Conselho Tutelar que homem as obrigava cometer atos libidinosos, diz PM

Segundo a corporação, foi solicitado o apoio do Conselho Tutelar a quem as crianças relataram todos os detalhes dos atos libidinosos que o homem as obrigava a praticar. As crianças e a família já recebem apoio psicológico, material e afetivo.

Os militares apuraram que o autor é do convívio das vítimas e “conhecido por assediar crianças.” Ele, que já tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado para o presídio da cidade.

Ainda não se sabe há quanto tempo os crime ocorriam e o motivo das meninas estarem com o suspeito. O caso será investigado.

Foragido, pai é preso por estuprar filhas de 5 e 7 anos, em Acreúna

Em março deste ano, um pai foi preso suspeito de estuprar as próprias filhas, de 5 e 7 anos, em Acreúna, na região sudoeste de Goiás. As crianças são filhas de mães diferentes e ambas relataram os abusos, que ocorriam durante as visitas de fim de semana.

O homem já era investigado pelos crimes e estava foragido desde 2019. Os estupros chegaram ao conhecimento da Polícia Civil por meio da mãe de uma das crianças. Segundo a denunciante, a filha contou que o pai teria passado as mãos em suas partes íntimas durante uma visita de final de semana. Após o início das investigações, a mãe da outra filha do suspeito também relatou os mesmos fatos aos investigadores.

Diante da gravidade da situação e para preservar as vítimas, que ainda mantinham contato com o pai, a corporação representou pela prisão do suspeito. No entanto, em novembro do ano passado, durante as investigações, o acusado foragiu da cidade de Acreúna. Ele foi localizado e recapturado no dia 11 de março.

O pai foi indiciado duas vezes por estupro de vulnerável. O inquérito já foi concluído e enviado ao Poder Judiciário, em dezembro de 2019.