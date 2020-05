Hospital de Campanha de Luziânia começa a funcionar de forma emergencial

O Hospital de Campanha de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), começa a funcionar de forma emergencial, possivelmente, na próxima semana. A unidade recebeu 11 respiradores do Governo de Goiás e, inicialmente, terá 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) fez uma vistoria na unidade de saúde na noite desta quinta-feira (14/5). Segundo Caiado, o hospital é a opção mais rápida para atender pacientes infectados pelo coronavírus, visto que o Hospital de Campanha de Águas Lindas, construído pelo governo federal, ainda não foi repassado para a administração estadual.

“O plano b é construir uma força-tarefa, numa situação de emergência, para instalar uma equipe mínima na cidade de Luziânia, porque o Hospital de Águas Lindas não me foi nem transferido, ele é do governo federal. Lá também não temos respiradores”, disse Caiado.

A estrutura do Hospital de Campanha de Luziânia que começa a funcionar de forma emergencial

O Hospital Regional de Luziânia tem 72 leitos, sendo 20 deles de UTI. Além disso, conta ainda com tomógrafo e outros equipamentos. Caiado afirmou que não será feita uma inauguração, pois o hospital deverá funcionar de forma urgente.

A unidade de saúde, que custou R$ 8 milhões, não estava funcionando e, recentemente, foi estadualizado. Ele será voltado para atendimento emergencial de pacientes com covid-19, mas, posteriormente, será transformado em hospital regional e maternidade.

Declaração do governador do DF

Sobre a declaração de Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, de não atender mais pacientes de Goiás com covid-19, Caiado disse que o Sistema Único de Saúde (SUS) é universal e que a população de Brasília também será atendida. “A população de Brasília que precisar vai poder contar com esse hospital também. O acesso aos serviços de saúdes tem de ser universal”, destacou.

Após reunião com Ministério da Saúde, Ibaneis Rocha recuou e suspendeu a publicação do decreto que cessava o atendimento para a população goiana do Entorno. No fim da tarde desta quinta-feira (14/5), o governador do DF disse que o trabalho agora será para melhorar a estrutura de saúde, para atender moradores do Entorno até que fique pronto o HCamp de Águas Lindas.