Ministro da Saúde Nelson Teich pede demissão do governo

O ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Nelson Teich, pediu demissão da pasta na manhã desta sexta-feira (15/5). Teich havia sido indicado ao cargo no dia 16 de abril, após a saída de Mandetta, e não chegou a ficar nem um mês na função.

Hoje mais cedo, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro havia voltado a pressionar o ministro para o uso da cloroquina no tratamento da covid-19. Bolsonaro afirmou que o Ministério da Saúde deveria mudar o protocolo do medicamento no tratamento de pacientes com o novo coronavírus.

Teich estava desconfortável com a situação. O agora ex-ministro desabafou com amigos que estava difícil conciliar os desejos do presidente — de uso da cloroquina e flexibilização do isolamento — com o que é possível fazer.

O secretário-executivo Eduardo Pazuello é o mais cotado para ser seu substituto no cargo.