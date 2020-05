Mousse de maracujá: aprenda a fazer esta receita super fácil

A mousse é uma sobremesa aerada e refrigerada, que atualmente contempla preparos muito mais simples do que o original, ainda mais se for mousse de fruta. Esqueça “claras batidas em neve que devem ser incorporadas delicadamente”. Para fazer um vídeo de mousse de maracujá para o nosso canal do Youtube, por exemplo, encontramos uma receita que leva apenas três ingredientes.

Portanto, já separe aí uma lata (ou caixinha) de leite condensado, um lata (ou caixinha) de creme de leite e suco de maracujá, da fruta, bem concentrado. Do suco será usado apenas 125 ml. Se exagerar na quantidade, a mousse de maracujá não chegará à consistência correta, após ser colocada na geladeira. E não… não vai precisar de gelatina.

Esta receita fácil, aliás, serve de base também para a mousse de limão. Legal, né?!

Confira mais conteúdos de gastronomia no nosso site, clicando AQUI.

Ingredientes

1 caixinha de leite condensado (395 g)

1 caixinha de creme de leite (200 g)

Suco de maracujá (125 ml, batido com pouca água e coado)

Modo de preparo

Para fazer sua mousse de maracujá, coloque primeiro o leite condensado no liquidificador e bata por alguns segundos, o bastante para deixá-lo mais cremoso. Acrescente o creme de leite e bata novamente. Talvez, você precise usar uma colher para misturar os ingredientes. Assim, lembre-se de pausar o liquidificador para fazer isso, por favor! Por fim, coloque o suco de maracujá e bata mais alguns instantes. Despeje a mistura em um recipientes e leve à geladeira por 2 horas.

Você pode conferir o passo a passo do modo de preparo de um jeito super divertido no nosso canal no Youtube. Aproveite!