Mulher é presa por pedir dinheiro usando caso de covid-19, em Iporá 

Uma mulher foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (14/5), em Iporá, no interior de Goiás, se passando por servidora da Saúde, para pedir dinheiro nas casas. Segundo apurações da Polícia Civil, a investigada, em alguns momentos, dizia que ajudava uma criança com câncer. Em outros, ela alegava ter um caso de covid-19 na família.

De acordo com a corporação, após tomar conhecimento do caso, policiais da Delegacia de Polícia de Iporá, localizou a mulher no centro da cidade, enquanto se passava por enfermeira do município.

Mulher alegava pedir dinheiro a mando de colegas que estão na linha de frente contra a covid-19

Foi apurado que e algumas casas a mulher se identificava como profissional da Saúde do Hospital Municipal da cidade e pedia dinheiro, pois ajudava uma criança com câncer. Em outras residências, a falsa enfermeira alegava que tinha uma pessoa da família com covid-19 e precisava de ajuda.

Ainda conforme as investigações, a mulher chegou a citar nomes de profissionais da Saúde de Iporá que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Afirmou que estaria ali a mando deles, para solicitar ajuda.

Ela foi presa em flagrante pelo crime de estelionato. Segundo as equipes, a suspeita já havia sido presa diversas outras vezes.

Casos de covid-19 em Iporá

Iporá tem, de acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um caso confirmado da doença. Outras 37 pessoas são monitoradas em isolamento domiciliar. O município tem um óbitos confirmado. Casos suspeitos foram todos descartados até esta sexta-feira (15/5).

Goiás tem, ao todo, 1.572 casos da doença, segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). No estado, há 14.221 casos suspeitos em investigação. Outros 4.740 já foram descartados. O Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) analisa 189 amostras.

Do total de casos, há 67 óbitos confirmados de covid-19, até o momento. Há 28 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartados 152 mortes suspeitas nos municípios goianos.