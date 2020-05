Prefeitura de Trindade anuncia Romaria do Divino Pai Eterno 2020 online

A Prefeitura de Trindade anunciou que a Romaria do Divino Pai Eterno 2020 será mantida, mas acontecerá online. O comunicado foi feito no início da tarde desta sexta-feira (15/5), após uma reunião na Sede da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe).

O encontro contou com a presença do reitor do Santuário Basílica, padre Robson Oliveira; do prefeito Jânio Darrot; do secretário de Comunicação, Gustavo Queiroz; de representantes da Igreja Católica, do Governo de Goiás; e das forças de Segurança Pública.

Conforme informações, a data da Romaria e Festa serão mantidas no período de 26 de junho a 5 de julho, mas somente através dos meios de comunicação e redes sociais, sem a presença física dos fiéis nas celebrações.

Com o objetivo de evitar aglomerações, o prefeito Jânio Darrot afirma que é possível evitar a propagação da doença e manifestar a fé de onde estiver. “Acreditamos que essa foi a melhor alternativa para manter conectados milhões de romeiros ao redor de Goiás, do Brasil e do mundo”, completa.

No ano de celebração do Jubileu de 180 anos, a celebração da da Romaria do Divino Pai Eterno será feita pelo portal Pai Eterno; redes sociais da Afipe e do padre Robson de Oliveira; e também pelo aplicativo Pai Eterno.

Um dia após a prefeitura confirmar a primeira morte por causa de coronavírus, veio a decisão de realizar a Romaria do Divino Pai Eterno 2020 de forma online. De acordo com último boletim, de 21 casos confirmados de coronavírus, 16 já se recuperaram na cidade.

