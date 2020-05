Seis pessoas ficaram feridas e uma morreu durante um acidente na BR-414, em Pirenópolis

Um acidente envolvendo dois carros de passeio no início da tarde desta sexta-feira (8/2) terminou com morte de uma pessoa e outras seis feridas, na BR-414, em Pirenópolis, a 40 quilômetros da cidade de Cocalzinho de Goiás, e próximo ao município de Dois Irmãos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) de Pirenópolis, foi chamado para atender a ocorrência. Durante os trabalhos, a equipe constatou uma morte de um homem. Conforme as informações dos bombeiros, para retirar duas vítimas do acidente, a equipe precisou fazer a remoção das ferragens.

A corporação afirmou que após o atendimento pré-hospitalar, duas vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime de Pirenópolis. Os outros quatro feridos durante o acidente foram encaminhados para o hospital de Cocalzinho.

O Portal Dia Online entrou em contato com as duas unidades de saúde em busca de mais informações sobre o estado de saúde dos feridos no acidente da BR-414, mas nenhuma das ligações foram atendidas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) por sua vez afirmou que não há dados que mostrem as causas do acidente que terminou com uma pessoa morta e outras seis feridas, no início da tarde desta sexta-feira, no interior do Estado.

