Tempo em Goiás: fim de semana chega com pancadas de chuva, preveem institutos

O tempo em Goiás neste final de semana deve ser nublado e vir acompanhado de pancadas de chuva. É o que preveem alguns institutos de meteorologia como o ClimaTempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital Goiânia, segundo previsão do Inmet, há grande probabilidade de chuva nesta sexta-feira (15/5). A umidade máxima deve ser de 95% e a mínima de 55%. Já quanto à temperatura, a máxima deve ser de 29º e a mínima de 18º.

Nas demais partes do estado a previsão não é diferente. Conforme o ClimaTempo, há 67% de chances de chuva em Goiás para este sábado (16/5), com sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.

No domingo (17/5), as chances de chuva são menores mas ainda existe. Conforme o Inmet, em Goiânia pode vir chuva com trovoadas isoladas. Já a segunda-feira (18/5) deve chegar com muita água. De acordo com o ClimaTempo, há 90% de possibilidade de chover em Goiás na parte da tarde e da noite nesse dia.

Frente fria ainda impacta tempo em Goiás e regiões próximas

Segundo o instituto ClimaTempo, a passagem de uma frente fria pela costa da Região Sudeste ajuda e espalhar muita nebulosidade sobre áreas de Goiás e do Distrito Federal. Enquanto isso, continua o instituto, o ar frio e seco avança sobre Mato Grosso do Sul e no sul e oeste de mato Grosso.

Esta sexta-feira será marcada por muitas nuvens e chuva a tarde e a noite na região de Rondonópolis (MT) e no sul de Goiás. Em Goiânia, Brasília, no leste e norte de mato Grosso, mesmo com a presença do sol ao longo do dia, as condições são favoráveis a ocorrência de pancadas de chuva até forte intensidade em alguns momentos acompanhadas de raios e ventania. No norte de Goiás, o tempo fica sem expectativa de chuva.

O ar frio e seco avança sobre a maioria das áreas de Mato Grosso do Sul e no sul e sudoeste de Mato Grosso. Nestas áreas não chove, mas a temperatura pode diminuir em Campo Grande e Cuiabá. A sensação será de frio, adianta o ClimaTempo, mas não tanto como na semana passada. Não chance de novos recordes.