Trindade confirma primeira morte por coronavírus, diz prefeitura

A primeira morte por coronavírus em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia, foi confirmada na noite desta quinta-feira (14/5). O comunicado foi feito pelas redes sociais oficiais da prefeitura.

Conforme informações, a vítima é um caminhoneiro idoso morador da Vila Pai Eterno; ele estava viajando desde o início do ano. O trindadense, que foi o vigésimo segundo caso confirmado da doença, morreu em Colinas, no Tocantins, onde fez exames de diagnóstico e recebeu acompanhamento médico.

De acordo com a publicação feita pela prefeitura, a vítima ficava meses longe de Trindade, pois trabalhava em viagens para o norte e nordeste do país. Com autorização de familiares, o corpo será sepultado em Tocantins devido medidas de prevenção.

O prefeito Jânio Darrot e a primeira-dama, Dairdes Darrot, manifestaram “profundo pesar” por causa da morte do primeiro trindadense vítima da Covid-19. “Elevamos nossos pensamentos a Deus para que conforte familiares e amigos neste momento de grande tristeza”, afirmam.

“Vamos continuar com nossa luta diária, com fé e trabalho, contra o vírus. Que todos possam ampliar a colaboração a partir de atitudes preventivas, como uso de máscaras, distanciamento social e, se possível, fiquem em casa”, completaram.

Casos de covid-19 em Trindade

A Prefeitura de Trindade divulgou um boletim epidemiológico, na última quarta-feira (13/5), atualizando os números de covid-19. De 21 casos confirmados de coronavírus, 16 já se recuperaram na cidade.

Confira a lista de bairros com pessoas infectadas em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia:

Bairro Santuário (1)

Cristina I (2)

Jardim Imperial (2)

Pontakayana (3)

Saramah (1)

São Bernardo II (1)

Setor Sul (1)

Sol Dourado (1)

Jardim Califórnia (1)

Setor Oeste (1)

Setor Santo Onofre (1)

Jardim Ipanema (2)

Jardim Scala (1)

Renata Park (1)

Residencial Morais (1)

Maysa II (1)

Além de Trindade que confirmou primeira morte por coronavírus, Senador também registrou primeiro óbito

A Prefeitura de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, anunciou a primeira morte por covid-19 na cidade. Trata-se de um homem de 56 anos, que morava no Jardim Todos os Santos. Segundo o comunicado, feito no fim da tarde desta quinta-feira (14/5), ele estava internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).