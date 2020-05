Vereador de Luziânia testa positivo para covid-19; Câmara suspende atividades

O vereador Everaldo Meireles (DEM), de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, revelou nesta sexta-feira (15/5) que testou positivo para a covid-19, após sentir sintomas da doença. Com o resultado do exame, a Câmara Municipal da cidade decidiu suspender as atividades presenciais por 14 dias. Durante o período, o local passará por desinfecção.

De acordo o político, ele esteve em seu gabinete pela última vez na terça-feira, 12 de maio, mas só participou de sessões remotas (por vídeo). Em nota, publicada em uma rede social, Meireles esclareceu que seus familiares e assessores passarão por exames.

Leia na íntegra:

Na tarde desta quinta feira (14/05), após sentir alguns sintomas, o vereador Everaldo Meireles (DEM) foi atendido por equipe médica e testou positivo para o COVID-19. Desde então, o vereador está cumprindo repouso em isolamento domiciliar. O estado de saúde se mantém estável. Everaldo está cumprindo todas as recomendações médicas e seguirá em tratamento. Seus familiares e assessores passarão por exames. As atividades presenciais do gabinete parlamentar foram suspensas pelos próximos 15 dias.

Após vereador testar positivo para covid-19, Câmara de Luziânia ficará fechada por 14 dias

Também por nota, publicada nesta quinta-feira (14/5), a Câmara de Luziânia informou que a Diretoria Geral e a Procuradoria já preparam os trâmites necessários para resguardar a saúde dos funcionários e vereadores.

Veja o posicionamento:

Diante do resultado positivo para COVID-19 de um dos vereadores da Câmara Municipal de Luziânia, comunicamos desde já que as atividades presenciais da Casa de Leis estarão suspensas pelos próximos 14 dias. Nesse período, o prédio passará por procedimentos de limpeza e desinfetação e os servidores serão colocados em regime de teletrabalho a partir de amanhã (15/05). Ainda hoje as respectivas portarias serão publicadas.

A nossa equipe da Diretoria Geral e da Procuradoria já está providenciando os trâmites necessários para resguardar a saúde dos funcionários e vereadores. Ressalta-se a importância de todos cumprirem as recomendações de isolamento e prevenção.