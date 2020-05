Caminhão cai em rio e duas pessoas morrem afogadas, em Cocalzinho

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na manhã da última sexta-feira (15/5), por volta de 8h25, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, onde duas pessoas morreram afogadas após caminhão cair em rio, em Cocalzinho de Goiás, no Leste Goiano.

Conforme informações, o motorista do caminhão acabou perdendo o controle da direção e caiu no Rio Oliveira Costa, na BR-414, no km 35. De acordo com os bombeiros, o veículo estava carregado de batatas.

Quando chegaram no local, os militares constataram que os ocupantes já estavam sem vida e presos às ferragens do veículo, que ficou com a cabine submersa no rio.

Diante disso, a equipe, composta também por mergulhadores, retirou as vítimas submersas e deixaram, em seguida, os corpos sob a responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML). Atuaram na ocorrência os militares de Pirenópolis.

Além do acidente onde caminhão caiu em rio e duas pessoas morreram afogadas, em Cocalzinho, em outro, uma pessoa ficou ferida na GO-469, em Trindade

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na manhã de sábado (9/5), para atender uma ocorrência de trânsito, onde um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma vítima na GO-469, em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia.

Conforme informações, após a batida com o caminhão de grande porte, a vítima, de aproximadamente 30 anos, ficou ferida e precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde.

Quando chegaram no local, os bombeiros encontraram a vítima consciente, com traumatismo cranioencefálico, corte contuso no pescoço e dor torácica abdominal.

Diante disso, os militares realizaram os procedimentos de primeiros socorros e encaminharam a vítima para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde recebeu atendimento médico. Ainda não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.