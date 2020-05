Mulher morre em acidente após furar sinal vermelho, em Goiânia

Uma mulher, de 27 anos, morreu em um acidente na manhã deste sábado (16/5) após, supostamente, furar um sinal vermelho na Avenida T-8, no Setor Bueno, em Goiânia. Ela pilotava uma motocicleta e se envolveu em uma batida com um carro.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima pilotava uma motoneta Honda/ Biz pela avenida T-8, sentido oeste/ leste, quando no cruzamento com a avenida T-3 chocou-se com um veículo Gol, cor vermelha.

Conforme informações, a motociclista desrespeitou a sinalização semafórica, causando o acidente. Uma testemunha, que trafega atrás da vítima, afirmou, preliminarmente, que a mesma desrespeitou o semáforo vermelho. Segundo a Dict, o cruzamento é dotado de sinalização semafórica e placas de velocidade de 50km/h para a avenida T-3.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para prestar socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

A motorista do veículo Gol permaneceu no local e foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo.

A Dict já solicitou imagens de câmeras de segurança para verificar os fatos.

Além da mulher que morreu em acidente após furar sinal vermelho, um motociclista morreu em acidente com carro na GO-070, em Goiânia

Um motociclista morreu após uma batida envolvendo um carro de passeio na GO-070, em Goiânia. O acidente ocorreu na noite de terça-feira (14/4), ao lado da barreira policial, na Vila Mutirão. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol).

Marcelo Batista da Silva, de 52 anos, conduzia a motocicleta Yamaha/XTZ Lander 250, cor azul, pela rodovia GO-070, na pista de sentido Goiânia/Goianira, mesmo sentido em que trafegava o condutor do carro, modelo Voyage de cor prata.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o motorista do carro relatou que quando saiu da rodovia pela via paralela à direita, ocorreu a batida lateral com a motocicleta conduzida por Marcelo.

Ainda conforme o relato do motorista, ele havia sinalizado com a seta direita antes de adentrar na via lateral e não viu a motocicleta enquanto realizava a manobra. Após a batida, o Corpo de Bombeiros (CBMGO) foi acionado para resgatar a vítima.

Segundo a Dict, o condutor do carro permaneceu no local do acidente e foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo