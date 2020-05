Negativo para coronavírus, Caiado divulga teste positivo de assessor 

O governador Ronaldo Caiado (DEM) testou negativo para o novo coronavírus, causador da covid-19. O resultado do exame, feito por protocolo de segurança após viagem a Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, foi divulgado na tarde deste sábado (16/5), em seu perfil no Instagram.

Em comunicado, Caiado informou que, apesar do resultado negativo, fará um novo teste em sete dias, uma vez que seu chefe de gabinete de Imprensa, Tony Carlo, que o acompanhou na viagem, testou positivo para o coronavírus. Ele também teve o resultado liberado neste sábado.

Assessor de Caiado fará novo teste para coronavírus

O governador esclareceu que o assessor está bem, sem sintomas da covid-19, mas que ficará isolado. Tony também será submetido a um novo exame daqui a sete dias.

Leia o texto na íntegra:

Ontem, conforme anunciei, após ida a Luziânia, realizei exame do novo coronavírus. O exame deu negativo. Estou bem, sem sintomas. Mas o exame do meu chefe de gabinete de Imprensa, Tony Carlo, que me acompanhou na cidade, deu positivo.

Ele está bem, sem sintomas, mas ficará isolado e, assim como eu, repetirá o exame daqui a 7 dias. Todos os protocolos serão seguidos. Minha agenda até quinta será toda por videoconferência.

Veja abaixo os resultados dos exames divulgados pelo governador:

Ronaldo Caiado:

Tony Carlo:

Caiado e assessor fizeram testes para coronavírus por segurança

Nesta sexta-feira (15/5), Caiado suspendeu sua agenda para fazer o teste para o novo coronavírus. Os exames seguem protocolos de segurança, uma vez que o governador, assim como seu assessor Tony Carlo, visitaram o Hospital em Luziânia, cidade onde o vereador Everaldo Meireles testou positivo para covid-19.

Apesar de não ter tido contato com o vereador, Caiado anunciou que faria o exame por segurança. Confira a nota completa divulgada pela Secretaria Estadual de Comunicação (Secom):