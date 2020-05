Buscando acordo sobre medidas contra coronavírus, Caiado se reunirá com prefeitos

O governador Ronaldo Caiado anunciou, na tarde deste domingo (17/5), que irá se reunir com prefeitos de mais de 30 municípios de Goiás para tratar da questão das medidas a serem adotadas no controle do avanço do coronavírus no estado. Segundo ele, a reunião, que será realizada por videoconferência, buscará “um acordo que leve em consideração a vida e a saúde da população goiana”.

Na reunião, que deve acontecer nesta segunda-feira (18/5) às 18h, Caiado informou que vai ouvir as sugestões dos gestores municipais e se colocará à disposição para viabilizá-las. O chefe do Executivo estadual mencionou, inclusive, o novo decreto que estava pronto para ser publicado mas acabou sendo “engavetado” por falta de adesão. Com o decreto, Caiado tinha a intenção de endurecer as medidas de isolamento social em Goiás.

Por fim, o governador enfatizou que é preciso “chegar a um acordo urgentemente e resguardar a vida de nossa população”.

“Em busca de um acordo que leve em consideração a vida e a saúde da população goiana, vou me reunir amanhã, às 18 horas, por videoconferência, com 32 prefeitos. Estudos apontam problemas críticos relacionados a pandemia de coronavírus.”

“Vou ouvir de cada prefeito sugestões e ações que possam ser tomadas. E me colocar à disposição para viabilizá-las. Conforme foi divulgado, eu tinha uma proposta na semana passada que não foi aceita. Precisamos chegar a um acordo urgentemente e resguardar a vida de nossa população”

Veja quais serão os municípios cujos prefeitos participarão de reunião com o governador Ronaldo Caiado para tratar de medidas contra o coronavírus

Conforme Caiado, prefeitos de 32 cidades estarão na reunião por videoconferência, prevista para ocorrer amanhã. São elas:

Águas lindas

Anápolis

Aparecida de Goiânia

Araçu

Aruanã

Caldas Novas

Catalão

Ceres

Cidade Ocidental

Formosa

Goianésia

Goiânia

Goiás

Itumbiara

Jaraguá

Jatai

Luziânia

Mineiros

Novo Gama

Padre Bernado

Pirenópolis

Planaltina

Professor Jamil

Rialma

Rio Quente

Rio Verde

Santo Antônio do Descoberto

São Miguel do Araguaia

Senador Canedo

Trindade

Uruaçu

Valparaíso de Goiás