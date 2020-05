Cerca de 300 kg de drogas são apreendidos em carga de ovos, em Jataí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no fim da noite deste sábado (16/5), cerca de 300 quilos de drogas escondidas em meio a uma carga de ovos, na BR-364, em Jataí, região sudoeste do estado.

Conforme informações, os policiais fizeram uma abordagem de rotina e deram ordem de parada para o motorista de um caminhão F 350, que trafegava entre Mineiros e Jataí.

Ao ser entrevistado, o motorista, de 57 anos, apresentou bastante nervosismo e informações contraditórias. Quando os federais solicitaram a documentação do veículo e pessoal, o homem abandonou o veículo e empreendeu fuga por um milharal.

Em fiscalização do caminhão, os agentes encontraram cerca de 284 kg de maconha e 10 kg de skank, uma espécie de “super maconha”. Diante disso, os policiais encaminharam a ocorrência para a Central de Flagrantes. O motorista do veículo ainda não foi localizado.

Além da apreensão de cerca de 300 kg de drogas em carga de ovos, em Jataí, outras doze pessoas foram presas por tráfico de drogas, em Goiatuba

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) deflagrou, na última terça-feira (12/5), uma operação onde doze pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas, em Goiatuba, no Sul Goiano, a cerca de 176 quilômetros de Goiânia.

Conforme informações, a “Operação Reincidência” objetivou o cumprimento de doze mandados de prisão preventiva por tráfico e associação para o tráfico de drogas; e busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Civil, após dois meses de investigações ficou constatado que um grupo de 12 pessoas, sendo oito homens e três mulheres, se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes.

As investigações ainda apontaram que o grupo é liderado por um presidiário que, mesmo recluso, controla a distribuição, venda e arrecadação do dinheiro proveniente do tráfico. Ele encontra-se preso na unidade prisional de Anápolis.

Após os devidos procedimentos, os presos foram recolhidos na Unidade Prisional de Goiatuba, onde se encontram à inteira disposição da justiça.