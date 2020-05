Daniela Mercury pede ‘apoio das famílias’ no Dia de Luta Contra Homofobia

O Dia Internacional da Luta Contra a Homofobia ocorre anualmente em 17 de maio. Diversos artistas, marcas e clubes de futebol usaram suas redes sociais para relembrar a data e defender a comunidade LGBT no Brasil e no mundo. Entre eles, Daniela Mercury. “Dia de apoiar a luta por igualdade, respeito e liberdade de amar, de ser feliz e de viver em paz com o apoio das famílias e sem opressão e violência da sociedade”, afirmou a cantora.

Pabllo Vittar, por sua vez, escreveu: “queria pedir mais união, que a gente se respeitasse mais e que possamos entender que isso é uma luta coletiva! Vamos nos amar mais, o mundo já é bem maldoso com as pessoas da nossa comunidade”.

A atriz Alessandra Maestrini brincou nas redes sociais sobre o fato de seu aniversário cair na mesma data em que o Dia Internacional da Luta Contra a Homofobia: “uma estreia é uma estreia, né, meu amor?”

Outros nomes como Leandra Leal, Gretchen, Paolla Oliveira, Fernanda Paes Leme e Deborah Secco fizeram postagens nas redes sociais sobre a data.