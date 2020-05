Estado de Goiás registra 1.692 casos confirmados e 70 óbitos pelo coronavírus

Em um boletim epidemiológico divulgado neste domingo (17/5), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que há 1.692 casos confirmados de coronavírus e 70 óbitos em decorrência da covid-19, doença provocada pelo vírus. Ainda segundo a pasta, no estado há 14.824 casos suspeitos em investigação. Outros 4.958 já foram descartados.

De acordo com a Secretaria,no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 115 amostras em análise. Além dos 70 confirmados, há 30 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartados 158 mortes suspeitas nos municípios goianos.

O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Conforme a Secretaria, “eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa”.

Em Goiás, 20% dos óbitos pelo coronavírus são de pessoas com menos de 60 anos

Apesar de ser considerada uma doença mais agressiva na população idosa, em Goiás, 20% das mortes por coronavírus são de pessoas com menos de 60 anos.

Conforme dados da plataforma COVID-19, do Governo Estadual, de 69 mortes registradas no estado, 22 são de pessoas com até 59 anos, sendo: 3 mortes de 30 a 39 anos; 4 de 40 a 49 anos; e 13 de 50 a 59 anos.

De acordo com a SES-GO, os óbitos se concentram na faixa dos 70 a 79 anos, apresentando 21 casos. Apesar da doença apresentar um índice maior em mulheres, são os homens que apresentam o maior número de mortos (68%), que corresponde a 47 óbitos.

Já em relação a doenças, em 41% das mortes os pacientes tinham cardiopatia; 35% tinham diabetes e 25% não apresentavam nenhum fator de risco ou comorbidade.