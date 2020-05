Homem é preso com drogas e celulares no presídio de Hidrolândia

Um homem, de 30 anos, foi preso neste sábado (16/5) tentando entregar drogas e celulares para detentos no presídio de Hidrolândia. A interceptação foi feita por servidores da unidade prisional.

Conforme informações, o flagrante aconteceu com o auxílio da segurança por monitoração eletrônica, momento que os agentes constataram a presença de um homem no perímetro da unidade.

O homem então teria lançado o pacote para dentro do presídio, mas foi feita a contenção antes que os ilícitos chegassem à destinação final. Após o arremesso, o homem tentou fugir do local.

No pacote foram encontrados oito celulares, cinco carregadores para os eletrônicos, três chips de operadoras, porções de substâncias análogas à maconha e cocaína e um envelope contendo substâncias alucinógenas, que seriam entregues aos detentos.

A direção da unidade abriu procedimento administrativo interno para apurar o caso e, posteriormente, aplicar as sanções disciplinares aos envolvidos, na forma da lei. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município para as devidas providências.

Além do homem preso com drogas e celulares no presídio de Hidrolândia, outro foi detido em Pires do Rio

Um homem foi detido após jogar um pacote de ilícitos por cima do muro do presídio de Pires do Rio, no último dia 4 de fevereiro. A interceptação foi feita pelos servidores da unidade.

De acordo com a direção da Unidade Prisional, integrante da 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o flagrante aconteceu no momento em que plantonistas realizavam procedimento de ronda noturna.

Durante a ronda, o homem foi avistado em cima do muro do presídio. De imediato, os servidores realizaram a contenção dos ilícitos. No pacote estavam três celulares, porções de substância análoga à maconha e ao crack.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município para as devidas providências. Todos os itens foram apreendidos e colocados à disposição das autoridades competentes para os devidos fins.

A direção da Unidade Prisional abriu procedimentos internos para apurar o fato e aplicar as devidas sanções disciplinares aos custodiados destinatários dos materiais as sanções disciplinares cabíveis em lei.