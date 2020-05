Caiado desmente doação anunciada em live de Wesley Safadão e Raça Negra 

O governador Ronaldo Caiado (DEM) emitiu uma nota desmentindo uma doação de alimentos de 10 toneladas de alimentos anunciada em uma live dos cantores Wesley Safadão Luiz Carlos, do grupo Raça Negra. O texto diz que durante a apresentação dos artistas uma outra pessoa usou o nome de Caiado para fazer a suposta doação: “MENTIRAM para os artistas que faziam um gesto nobre.”

Ao desmentir falsa doação, Caiado cita desrespeito ao trabalho social. Ele ainda lamentou o fato de algumas pessoas brincarem “com o sofrimento, a necessidade e a boa vontade das pessoas.”

Falsa doação em nome de Caiado, em live de Wesley Safadão e Raça Negra, será investigada

Em nota, Caiado disse ainda que vai fazer “uma denúncia para que as autoridades competentes identifiquem e punam esses criminosos que usaram meu nome para uma doação falsa. De acordo com os rigores da lei.” Leia o posicionamento na íntegra:

O Governo de Goiás tem trabalhado intensamente para cuidar do próximo, principalmente dos mais vulneráveis nessa pandemia de coronavírus. E, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, OVG e o Gabinete de Políticas Sociais, já entregou quase 7 mil toneladas de alimentos, álcool 70% e produtos de higiene e limpeza para os 246 municípios do Estado de Goiás. Fizemos chegar essas doações às famílias mais carentes, quilombolas e assentamentos. É preciso solidariedade e essas ações continuam.

Mas, nessa era de fake news, não respeitam nem o trabalho social. No final de semana, alguém fez uma falsa doação de 10 toneladas de alimentos durante uma live do Wesley Safadão e Raça Negra em meu nome. MENTIRAM para os artistas que faziam um gesto nobre. Infelizmente existem pessoas que brincam com o sofrimento, a necessidade e a boa vontade das pessoas.

Os artistas estão fazendo sua parte, não só entretendo a população. Arrecadam alimentos por meio de suas lives. Goiás já foi muito beneficiado por ações como essa. Diante disso, vou fazer uma denúncia para que as autoridades competentes identifiquem e punam esses criminosos que usaram meu nome para uma doação falsa. De acordo com os rigores da lei. E ressalto aqui minha admiração por todos os artistas, ao @wesleysafadao, @racanegra e a todos que estão fazendo sua parte, não só levando alegria, mas ajudando a quem mais precisa.