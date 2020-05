Decreto em Trindade libera abertura de bares, restaurantes e parques

A prefeitura de Trindade (GO), cidade na região metropolitana de Goiânia, divulgou um decreto, na última sexta-feira (15/5), que libera a abertura de bares, restaurantes e parques. Além disso, a abertura de sanduicheiras, pizzarias, pamonharias, lanchonetes, açaíterias, sorveterias, pit-dogs, distribuidoras, pesque-pagues e similares. Ainda poderão funcionar hotéis, pousadas e estabelecimentos congêneres.

Segundo o decreto, uma série de exigências deverá ser seguida. Portanto, os estabelecimentos terão de adotar as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades de Vigilância Sanitária. Assim, será obrigatório o uso de máscaras de proteção, borrifar álcool 70% constantemente nas mãos e disponibilizar luvas plásticas descartáveis nos locais que fornecem serviço de self-service.

Além disso, o decreto em Trindade obriga funcionários a usar luvas, máscara, gorro e avental. Ademais, os estabelecimentos precisarão reduzir para 50% sua capacidade operacional, garantindo-se a distância mínima de dois metros entre as mesas, que não podem ser agregadas. O horário de funcionamento é até 23h. Ainda será imprescindível garantir a não aglomeração na entrada e saída dos clientes. Foi vedado o uso das brinquedotecas.

Para hospedagem em hotéis e congêneres, tornou-se obrigatória a verificação de temperatura dos clientes. Caso o hóspede esteja com temperatura superior a 37,5º celsius, não será autorizada a entrada no estabelecimento. Essa exigência é flexível no caso de restaurantes, bares e similares. O limite máximo de hospedagem será de três diárias no município e 65% da capacidade do local.

Decreto em Trindade libera parques

O decreto em Trindade também autorizou a abertura dos parques públicos municipais para prática de atividades físicas individuais, sendo proibida a aglomeração de pessoas.

Os infratores que não cumprirem os protocolos de segurança e de combate à Covid-19 estarão passíveis de punições previstas no Código de Posturas Municipal, inclusive com a interdição das atividades comerciais, industriais e de serviços.

Festa do Divino Pai Eterno

Também na última sexta-feira ficou definido que a Festa do Divino Pai Eterno será realizada somente on-line, sem a presença física dos romeiros nas celebrações. Porém, a festa, que é o segundo maior evento religioso do País, atraindo mais de 3 milhões de romeiros durante os dez dias de festividades, acontecerá em sua data tradicional, de 26 de junho a 5 de julho. Saiba mais informações acessando AQUI!