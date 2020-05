Dia Online transmite reunião de Caiado com 32 prefeitos sobre novo decreto

O governador Ronaldo Caiado (DEM) se reunirá às 18h desta segunda-feira (18/5), por videoconferência, com 32 prefeitos goianos, para discutir ações contra o novo coronavírus, entre elas a possibilidade de um novo decreto. O encontro será transmitido em tempo real pelo site e pelas redes sociais do Portal Dia Online, além dos canais oficiais do Governo de Goiás.

Caiado informou que vai ouvir de cada prefeito sugestões e ações que possam ser tomadas e se colocar “à disposição para viabilizá-las”. O governador também vai conversar com os líderes municipais sobre o novo decreto, com novas medidas de restrição, que foi apresentado na última semana, mas que não foi aceito.

“Precisamos chegar a um acordo urgentemente e resguardar a vida de nossa população […] Estudos apontam problemas críticos relacionados a pandemia de coronavírus”, escreveu Caiado em seu Twitter, neste domingo (17/5), ao anunciar a reunião com os prefeitos.

Prefeitos de 32 cidades de Goiás participarão. Veja a lista:

Águas lindas

Anápolis

Aparecida de Goiânia

Araçu

Aruanã

Caldas Novas

Catalão

Ceres

Cidade Ocidental

Formosa

Goianésia

Goiânia

Goiás

Itumbiara

Jaraguá

Jatai

Luziânia

Mineiros

Novo Gama

Padre Bernardo

Pirenópolis

Planaltina

Professor Jamil

Rialma

Rio Quente

Rio Verde

Santo Antônio Descoberto

São Miguel Araguaia

Senador Canedo

Trindade

Uruaçu

Valparaíso de Goiás

Novo decreto estadual

Havia expectativa da publicação de um novo decreto estadual na última semana, no entanto, Caiado reforçou que o novo documento com medidas restritivas de isolamento social em Goiás só será publicado quando houver consenso em relação ao tema e a adesão de pelo menos 70% da população.

“Não vou decretar nada que não esteja em sintonia com a sociedade e com as lideranças de nosso Estado. Se não tivermos remando no mesmo sentido, não teremos sucesso no enfrentamento ao coronavírus. Essa decisão é solidária, precisa ser da comunidade, das lideranças, de todos, porque sabemos que, sem conscientização, ela não será cumprida”, ressaltou o governador.

O índice de isolamento social em Goiás subiu de 37% para 45,91%, de acordo com levantamento da empresa In Loco. Mesmo com o aumento, o estado segue ocupando a última posição do ranking nacional. O Amapá lidera com 60,52% na taxa de isolamento. Os dados foram divulgados neste domingo (17/5), na plataforma Covid-19, do governo estadual.