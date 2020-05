Dois adultos e duas crianças morrem em acidente na GO-174, em Rio Verde

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, no fim da tarde desta segunda-feira (18/5), para atender uma ocorrência onde dois adultos e duas crianças morreram em um grave acidente na GO-174, em Rio Verde.

Conforme informações, um carro de passeio, que estava com os quatro ocupantes, se envolveu em um acidente com uma carreta. O motorista teria batido na lateral do veículo de grande porte e saído da pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foi acionado para socorrer as vítimas, mas quando chegou local constatou os óbitos. As vítimas ficaram presas às ferragens e os bombeiros utilizam desencarcerador, materiais de isolamento e linha de mangueira com esguicho para retirar os corpos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas ainda não foram identificadas, por isso ainda não é possível saber se há alguma relação de parentesco entre elas. A Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) também estão no local para averiguar as causas do acidente e retirar os corpos.

Os motoristas que passam pela GO-174 devem redobrar a atenção no local, pois a pista está interditada nos dois sentidos e não tem acostamento.

Além dos dois adultos e duas crianças que morreram em acidente na GO-174, em Rio Verde, uma mulher morreu após furar sinal vermelho, em Goiânia

Uma mulher, de 27 anos, morreu em um acidente na manhã do último sábado (16/5) após, supostamente, furar um sinal vermelho na Avenida T-8, no Setor Bueno, em Goiânia. Ela pilotava uma motocicleta e se envolveu em uma batida com um carro.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima pilotava uma motoneta Honda/ Biz pela avenida T-8, sentido oeste/ leste, quando no cruzamento com a avenida T-3 chocou-se com um veículo Gol, cor vermelha.

Conforme informações, a motociclista desrespeitou a sinalização semafórica, causando o acidente. Uma testemunha, que trafega atrás da vítima, afirmou, preliminarmente, que a mesma desrespeitou o semáforo vermelho. Segundo a Dict, o cruzamento é dotado de sinalização semafórica e placas de velocidade de 50km/h para a avenida T-3.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para prestar socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

A motorista do veículo Gol permaneceu no local e foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo.