Em 10 dias, 6 casos de covid-19 são confirmados em Palmeiras de Goiás 

A Secretaria Municipal de Saúde de Palmeiras de Goiás confirmou, em apenas 10 dias, seis casos de covid-19 na cidade. O último caso foi registrado neste domingo (17/5).

Conforme informações da Prefeitura, o sexto caso trata-se de um homem com mais de 50 anos, que encontra-se em isolamento no Pronto Socorro Marconi Perillo, que tornou-se unidade específica para atendimento às vitimas de coronavírus. Antes do resultado do exame, o paciente estava em isolamento domiciliar.

Durante o mesmo período, o número de casos em observação, que apresentam alguma síndrome gripal, também subiu de dois para 33. Entretanto, até este domingo não havia casos suspeitos na cidade, segundo a prefeitura da cidade. Já nos dados da plataforma COVID-19, do Governo Estadual, o número de casos suspeitos é de 27.

Nota sobre os casos de covid-19 confirmados em Palmeiras de Goiás

De acordo com a Prefeitura de Palmeiras de Goiás, a diferenciação nos números apresentados pelo Governo e pela Saúde Municipal pode ser explicada por enquadramento no sistema. Confira a nota divulgada pela prefeitura: