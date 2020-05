Goiânia confirma mais de mil casos de covid-19

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou na tarde desta segunda-feira (18/5), que Goiânia já conta com mais de mil casos de covid-19.

De acordo com informe epidemiológico divulgado hoje, Goiânia contabilizou 38 novos casos de covid-19 em um período de 24 horas. No total, a capital já tem 1.021 casos confirmados.

Segundo o relatório, a cidade ainda apresenta 126 internações, 78 internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 30 mortes. Além disso 382 pessoas já se recuperaram da infecção.

Confira os bairros de Goiânia com casos de covid-19

De acordo com dados da SMS, 223 bairros de Goiânia apresentam registros de pessoas infectadas. Veja abaixo o lista por ordem decrescente da quantidade de infectados:

Setor Bueno (92)

Setor Oeste (71)

Jardim América (31)

Jardim Goiás (28)

Pedro Ludovico (26)

Setor Marista (26)

Parque Amazônia (23)

Setor Leste Universitário (20)

Setor Aeroporto (19)

Setor Central (17)

Jardim Novo Mundo (17)

Setor Bela Vista (16)

Setor Urias Magalhães (16)

Alphaville Flamboyant (15)

Setor Sul (14)

Residencial Aldeia do Vale (13)

Setor Negrão de Lima (13)

Setor Jaó (12)

Jardim Guanabara (11)

Jardim Valência (11)

Outros bairros apresentam menos de 10 casos confirmados.

Decreto em Goiânia prevê escalonamento obrigatório do comércio

Para evitar a propagação do coronavírus, a Prefeitura de Goiânia havia recomendado o escalonamento em horários de abertura do comércio na capital. Entretanto, após a medida não ser aderida por alguns comerciantes e empresas, o prefeito Iris Rezende deve publicar em breve um novo decreto que prevê a obrigatoriedade do escalonamento. Veja nota divulgada pela prefeitura nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (18/5):

“A Prefeitura de Goiânia vai estabelecer o escalonamento obrigatório das atividades industriais, comerciais e de serviços. Assim, cada setor terá um horário específico para começar a funcionar entre 6h30 e 12h. Desde março, a prefeitura está trabalhando em ações e medidas com objetivo de conter o contágio da Covid-19 e o novo decreto vem para reforçar o combate. A participação da população no sucesso dessas medidas é indispensável.”