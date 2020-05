Goianos começam a receber 2ª parcela de auxílio emergencial nesta segunda (18)

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira (18/5), para todo o país, a segunda parcela do auxílio emergencial, mais conhecido como “coronavoucher”. Conforme os números constantes na base de dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), aproximadamente 1,43 milhão de goianos estão aptos a receber a ajuda financeira no valor de R$ 600 do governo federal.

O número de cidadãos de Goiás que serão beneficiados com o auxílio corresponde a 20% da população do estado.

Para o pagamento da segunda parcela, que segue até o dia 13 de junho, o governo fez algumas mudanças no cronograma. Os primeiros a receber serão os beneficiários do Bolsa Família cujo NIS é terminado em 1. Na terça-feira (19/5), serão pagos os recursos aos beneficiários do bolsa -família com NIS terminado em 2 e assim sucessivamente. Já os trabalhadores que estão no CadÚnico e não recebem o Bolsa Família, assim como os que se inscreveram no Auxílio Emergencial através do site ou aplicativo, começam a receber a parcela apenas na quarta-feira (20/5).

Veja o calendário de pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial

Beneficiários do Bolsa Família

NIS de final 1: 18 de maio

NIS de final 2: 19 de maio

NIS de final 3: 20 de maio

NIS de final 4: 21 de maio

NIS de final 5: 22 de maio

NIS de final 6: 25 de maio

NIS de final 7: 26 de maio

NIS de final 8: 27 de maio

NIS de final 9: 28 de maio

NIS de final 0: 29 de maio

Para depósito em conta

nascidos em janeiro e fevereiro: 20 de maio

nascidos em março e abril: 21 de maio

nascidos em maio e junho: 22 demaio

nascidos em julho e agosto: 23 demaio

nascidos em setembro e outubro: 25 de maio

nascidos em novembro e dezembro: 26 de maio

Para saque