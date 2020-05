Goiás confirma 1.738 casos e 71 mortes por coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um novo boletim epidemiológico, na tarde desta segunda-feira (18/5), e Goiás já confirma 1.738 casos e 71 mortes por coronavírus.

Em comparação ao número de casos de domingo (17/5), houve um aumento de 46 novos casos. Além disso, há 15.139 casos suspeitos em investigação. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 65 amostras em análise. Outros 5.083 já foram descartados.

O número de mortes também aumentou, passando de 70 para 71 nesta segunda-feira (18/5). Há 30 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartados 159 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Conforme informações, a maioria das pessoas infectadas com a doença covid-19 têm idades entre 30 e 39, sendo em sua maioria do sexo feminino.

Veja lista de municípios com mais casos confirmados de coronavírus em Goiás

De acordo com dados da Plataforma COVID-19, do Governo Estadual, 83 municípios já contam com casos de coronavírus. Outros 119 apresentam suspeitas e 44 sem nenhum registro da doença. Veja em ordem os números de coronavírus nos municípios do Estado de Goiás:

Goiânia – 947

Aparecida de Goiânia – 159

Valparaíso de Goiás – 58

Anápolis – 53

Luziânia – 43

Jataí – 34

Goianésia – 32

Águas Lindas de Goiás – 31

Trindade – 28

Rio Verde – 26

Senador Canedo – 22

Campos Belos – 16

Itumbiara – 16

Novo Gama – 16

Planaltina – 15

Uruaçu – 14

Bela Vista de Goiás – 12

Santo Antônio do Descoberto – 12

Mineiros – 11

Formosa – 11

Os outros municípios apresentam menos de 10 casos confirmados.

De acordo com a SES-GO, “o boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa”.