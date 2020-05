Morte de idoso morador de abrigo é a 2ª por covid-19 em Rio Verde

Um idoso, morador de um abrigo para idosos, morreu vítima da covid-19, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. Essa é a segunda morte pela doença registrada na cidade. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Francisco Rodrigues, de 78 anos, chegou a ser internado no Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu.

Conforme a pasta, na última quarta-feira (13/5), o idoso foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após sentir fraqueza e diarreia. Depois de ser atendido, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde foi submetido a um raio-x do pulmão, que constatou uma suspeita de coronavírus.

O idoso morreu na quinta-feira (14), após evoluir rapidamente para um quadro de insuficiência respiratória aguda. O exame para covid-19 ficou pronto na sexta-feira (15), com resultado positivo para a doença.

Saúde de Rio Verde monitora profissionais de saúde e demais moradores do abrigo onde idoso morava

Ainda de acordo com a pasta, outros 50 idosos moram no abrigo onde a vítima morava. Todos são monitorados pela Saúde de Rio Verde, assim como os profissionais de saúde que tiveram contato com o idoso. Até o momento, ninguém apresentou sintomas da covid-19.

A primeira morte por covid-19 em Rio Verde foi comunicada pelo prefeito Paulo do Vale no dia 11 de abril. Trata-se do agrônomo Rafael Rodrigues Pereira, de 31 anos, que estava internado em um hospital de Itumbiara, na região Sul de Goiás. Ele também havia sido diagnosticado com dengue.

“A pandemia faz sua primeira vítima! Recebemos a notícia, agora a pouco, do falecimento do jovem rioverdense que estava internado em Itumbiara. Com apenas 31 anos, sua morte mostra o quanto esse vírus é agressivo”, escreveu o gestor municipal, por meio das redes sociais da Prefeitura.

Casos de covid-19 em Rio Verde

Segundo boletim deste domingo (17/5), um novo caso de infecção pelo novo coronavírus foi registrado em Rio Verde. O paciente já era monitorado e está internado no Hcamp, na enfermaria.

A cidade tem 26 casos positivos, sendo que 18 desses casos já receberam alta e estão recuperados. Cinco casos positivos estão em isolamento domiciliar e monitorados e 1 está em isolamento hospitalar, no Hcamp. Outros 26 casos suspeitos aguardam os resultados dos exames, sendo que três deles também estão internados no Hcamp. Há dois óbitos confirmados.