Mulher e dois gatos são resgatados de cisterna, em Aparecida de Goiânia

Uma mulher e dois gatos foram resgatados de dentro de uma cisterna de aproximadamente cinco metros de profundidade, em Aparecida de Goiânia. O incidente ocorreu na tarde deste domingo (17/5), em uma residência na Rua Paulo Danilo Bittar, no Residencial Araguaia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), a mulher foi verificar dois gatos que estavam dentro de uma cisterna e, após pisar na tampa, acabou caindo também. O reservatório tem cerca de cinco metros de profundida e ainda tinha água.

Gatos foram resgatados de cisterna sem ferimentos; já mulher sofreu uma contusão na região lombar

No local, os militares verificaram que a vítima estava segurando uma corda, pois existia risco de afogamento. Com técnicas de salvamento terrestre, a vítima e os gatos foram retirados.

Ainda de acordo com a corporação, os animais foram entregues aos donos, sem ferimentos. Já a mulher apresentava uma contusão na região lombar. Ela recebeu os primeiros socorros, imobilizaram a vítima e a levaram ao Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (HUAPA).

Resgates após queda em cisterna

Em março deste ano, em dois dias, o CBMGO foi acionado para atender ocorrências onde duas pessoas caíram em cisterna, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

No dia 10, as equipes resgataram um homem que caiu em uma cisterna no Setor Leste. Quando chegaram no local, verificaram que a cisterna fica no quintal da residência da vítima e tem cerca de 16 metros de profundidade. O homem caiu depois que pisou sobre uma tampa improvisada. Com técnicas de salvamento terrestre, os bombeiros realizaram o salvamento da vítima, que estava consciente e sem ferimentos.

De acordo com o CBMGO, o outro caso aconteceu no dia 9, quando uma mulher caiu na cisterna de uma residência na zona rural do município de Planaltina de Goiás. No local, os bombeiros constataram que o buraco tinha cerca de 6 metros de profundidade. A mulher teria caído também após pisar em uma tampa improvisada com telhas.

A vítima foi resgata e apresentava ferimento na cabeça e escoriações diversas. Após o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada para o hospital do município, consciente.