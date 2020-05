Registros de novos casos de covid-19 em Goiânia passam de 7 para 72, diz SMS

No último sábado (16/5), Goiânia registrou apenas 7 novos casos de covid-19, em 24 horas. Já no domingo (17/5), o número de registros passou para 72 novos casos, em 24 horas. Os dados estão nos boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgados neste fim de semana.

Com isso, a capital já registrou 983 testes com diagnóstico positivos para a doença causada pelo novo coronavírus. Até o momento, são 29 mortes confirmadas em Goiânia.

Ainda conforme os boletins, 52 pessoas seguem em isolamento domiciliar e 17 estão internadas. Até agora, 373 pessoas já se recuperaram da infecção. O número de recuperados não mudou de sábado para domingo.

Segundo SMS, 42% dos pacientes com covid-19 em Goiânia têm entre 20 e 39 anos

Nos boletins, a SMS mostra que a maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos, sendo 42% dos casos; e 40 e 49 anos, que são 35% do total. Dos pacientes internados pela doença na capital, 62% necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

De acordo com a plataforma Covid-19, do governo estadual, Goiás tem, até a manhã desta segunda-feira (18/5), 1.721 casos do coronavírus e outros 15.040 em investigação. Desse total, 697 pacientes têm entre 20 a 39 anos; 653 têm entre 40 e 59 anos; e 246 têm entre 60 e 79 anos.

Sintomas mais comuns de pacientes com covid-19 em Goiânia

Os sintomas mais comuns informados pelos pacientes investigados são tosse (62%), febre (54%), desconforto respiratório (37%), dor de garganta (31%) e dor de cabeça (28%).

Além desses mais comuns, os especialistas listam outros sintomas que podem indicar a presença do vírus, como: dores e desconfortos, conjuntivite, dor de cabeça e perda de paladar ou olfato. Entre os sintomas mais graves, destacam-se: dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito e perda de fala ou movimento.

Na capital, esses sintomas também foram relatados por pacientes diagnosticados coma covid-19. Veja abaixo a relação: