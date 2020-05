Se coronavírus avançar, “decisão drástica” será tomada, diz prefeito de Catalão

Em entrevista à uma rádio na manhã desta segunda-feira (18/5), o prefeito de Catalão, Adib Elias, do Podemos, afirmou que pode tomar uma “decisão drástica” em relação às medidas de contenção do coronavírus se os casos confirmados de covid-19 no município subirem muito. Adib afirmou que é disciplinado no que tange ao isolamento social, e acredita que é a única maneira de parar o avanço do vírus.

O prefeito disse que seguirá o decreto do governo estadual e garantiu: “Se é para fechar vamos fechar, se é para melhorar e flexibilizar, também”.

Conforme o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Catalão, o município tem seis casos confirmados do novo coronavírus e 47 suspeitos. O prefeito adiantou que se esses seis casos passarem para 12, ele irá “tomar uma decisão mais drástica” em Catalão, em referência às novas restrições de isolamento social.

Prefeito de Catalão será um dos que se reunião com o governador para tratar de medidas contra o coronavírus

O governador Ronaldo Caiado anunciou, na tarde deste domingo (17/5), que irá se reunir com prefeitos de mais de 30 municípios de Goiás para tratar da questão das medidas a serem adotadas no controle do avanço do coronavírus no estado. Segundo ele, a reunião, que será realizada por videoconferência, buscará “um acordo que leve em consideração a vida e a saúde da população goiana”.

Entre os prefeitos que devem conversar com Caiado está o de Catalão, Adib Elias. Na reunião, que deve acontecer nesta segunda-feira (18/5) às 18h, Caiado informou que vai ouvir as sugestões dos gestores municipais e se colocará à disposição para viabilizá-las. O chefe do Executivo estadual mencionou, inclusive, o novo decreto que estava pronto para ser publicado mas acabou sendo “engavetado” por falta de adesão. Com o decreto, Caiado tinha a intenção de endurecer as medidas de isolamento social em Goiás.

Os municípios cujos gestores irão se reunir com Caiado são:

Águas lindas

Anápolis

Aparecida de Goiânia

Araçu

Aruanã

Caldas Novas

Catalão

Ceres

Cidade Ocidental

Formosa

Goianésia

Goiânia

Goiás

Itumbiara

Jaraguá

Jatai

Luziânia

Mineiros

Novo Gama

Padre Bernado

Pirenópolis

Planaltina

Professor Jamil

Rialma

Rio Quente

Rio Verde

Santo Antônio do Descoberto

São Miguel do Araguaia

Senador Canedo

Trindade

Uruaçu

Valparaíso de Goiás