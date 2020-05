18ª Semana Nacional de Museus terá programação especial em Goiás

A Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás) preparou uma programação especial para a 18ª Semana Nacional de Museus. As atividades sempre acontecem na semana que ocorre o Dia Internacional dos Museus, 18 de maio. Assim, em Goiás, haverá palestras, ação educativa, curiosidades e passeio virtual pelos museus do Estado.

Devido ao isolamento social para combate e controle do coronavírus, todo o roteiro de atividades foi reformulado para ocorrer de maneira virtual. Dessa forma, as pessoas podem ter acesso ao conteúdo de casa, de forma segura.

A cada dia serão divulgados vídeos sobre curiosidades dos museus de Goiás e palestras com temas de inclusão social e acessibilidade, como museólogos e outros profissionais da área. Além disso, as palestras e vídeos estarão disponíveis, gratuitamente, nas plataformas digitais: YouTube, Instagram e Facebook da Secult Goiás, dentro do projeto Cultura Em Casa. A programação foi coordenada pela Superintendência de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico da Secretaria.

Estão incluídos no roteiro, que segue até sábado (23/5), os museus de Arte Contemporânea (MAC), da Imagem e do Som (MIS), Zoroastro Artiaga (Muza), e o Museu Ferroviário de Pires do Rio. O Museu Pedro Ludovico estava na programação que aconteceu na segunda-feira (18/5).

Acesse AQUI a programação completa da Secult Goiás!

18ª Semana Nacional de Museus

A iniciativa da Semana Nacional de Museus tem como objetivo promover os museus brasileiros. Assim, a ação é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que une instituições museológicas, durante uma semana, até 24 de maio (em Goiás, até o dia 23), em torno de atividades para todos os públicos.

O tema definido pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM) para a edição de 2020 da Semana Nacional dos Museus é “Museus para a Igualdade: diversidade e inclusão”. Para saber mais sobre o tema, clique no link: http://eventos.museus.gov.br/.