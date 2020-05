Aparecida de Goiânia pode fechar regiões comerciais com aglomeração

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), informou em live, nesta terça-feira (19/5), que pode fechar regiões comerciais com maior aglomeração, como por exemplo, o Setor Garavelo. No bairro, segundo ele, foram flagradas situações de desrespeito às normas sanitárias. O emedebista já havia citado a possibilidade em reunião com governador Ronaldo Caiado (DEM).

Gustavo Mendanha pediu a compreensão de comerciantes dessas regiões movimentadas e acrescentou: “Nós queremos proteger a nossa economia, mas temos que preservar vidas.” O prefeito também garantiu mais rigor na fiscalização nesses locais.

Escalonamento no comércio de Aparecida de Goiânia

Na live, Gustavo Mendanha também cogitou o escalonamento no comércio e indústria de Aparecida de Goiânia. Diferente da capital, a alternância no funcionamento das atividades seria por dias da semana, e não por horários. Ou seja, a ideia é que a cada dia da semana abram-se determinados tipos de comércio.

“Uma empresa abre cinco dias da semana e fecha dois”, exemplificou o prefeito da cidade. Com essa medida, o distanciamento social seria ampliado em ruas com registros de aglomerações, como Independência, Igualdade, Bela Vista, Santana, São João, São Paulo, Rudá, Tapajós e Mangueiras, dentre outras.

De acordo com Mendanha, o Comitê Municipal deve colocar a proposta em pauta nos próximos dias.

Uso de máscaras em Aparecida de Goiânia

O Comitê de Aparecida de Goiânia já trabalha na elaboração de um projeto de lei para multar os moradores flagrados na rua sem a máscara de proteção facial.

O prefeito sugeriu que o valor arrecadado com as multas seja destinado à compra de cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Segundo o secretário de Saúde Alessandro Magalhães, que preside o Comitê, o valor da multa ainda não está definido.

Shoppings continuam fechados em Aparecida de Goiânia

Tanto o prefeito de Aparecida de Goiânia e o secretário afirmaram que, por enquanto, os shoppings e academias de ginástica continuam fechados. No entanto, há possibilidade de os shoppings serem reabertos na próxima etapa da retomada econômica do município.

Em relação aos parque e praças de Aparecida, o prefeito destacou a aglomeração é preocupante. “Temos que criar um mecanismo de fechamento das praças e parques”, concluiu Mendanha.