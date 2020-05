Cachoeira do Rosário é destino imperdível em Pirenópolis

Se você já está sonhando com o dia em que poderá fazer a próxima viagem, não é preciso fazer planos para muito longe. O estado de Goiás conta com cidades incríveis para quem curte um bom contato com a natureza e está precisando de um lugar para relaxar. O município de Pirenópolis, por exemplo, sempre representa um destino excelente, com vários cenários naturais e incontáveis cachoeiras para conhecer, com destaque para a Cachoeira do Rosário, que representa uma das mais bonitas e frequentadas do lugar.

O lugar é um verdadeiro paraíso com águas cristalinas, localizada bem pertinho da cidade, a apenas 35 km de seu centro histórico. No lugar é possível encontrar piscinas naturais, gruta, trilhas, vegetações nativas belíssimas e ainda, uma das maiores quedas d’água de Pirenópolis.

Um pouquinho mais sobre a Cachoeira do Rosário, em Pirenópolis

Seja para um passeio com a família ou com os amigos, a Cachoeira do Rosário representa um destino imperdível em Piri, que todos os visitantes que passam pela cidade deveriam conhecer. No trajeto até a cachoeira é possível contar com uma natureza bem preservada, o que garante visões belíssimas do lugar.

Além disso, também é possível contar com trilhas bem calçadas, mesmo em meio a mata, e paisagens formadas por nosso querido cerrado rupestre. O acesso de carro é feito pela GO-338, saída pra Goianésia.

São 25 km de asfalto, seguindo as placas indicativas. Após, basta entrar pela direita e seguir outros 9 km em estrada de terra. Ao chegar na entrada da Cachoeira do Rosário, é preciso pegar a trilha a pé. A caminhada até lá dura cerca de 1 hora e não é tão complicada, sendo acessível para pessoas de todas as idades.

Ao chegar na cachoeira, os visitantes se deparam com um cenário realmente incrível, com uma queda d’água de 42 m de altura. Por ser tão alta, o lugar é sempre frequentado por praticantes de rapel, que se aventuram em busca de adrenalina.

No entanto, devido ao fato de a queda ser negativa, a descida pelo rapel é sem apoiar os pés, o que deixa tudo ainda mais emocionante. Mas para quem está em busca de momentos para relaxar, não há nada melhor que aproveitar as piscinas naturais da região, que oferecem banhos revitalizantes, capazes de proporcionar aquela paz interior.

Para deixar o passeio ainda melhor, é possível aproveitar um bom almoço caipira ali pertinho, com a comida preparada no fogão a lenha, durante os fins de semana.

Vale lembrar que é cobrado um valor para ter acesso à Cachoeira do Rosário e, por ser permitida uma quantidade limitada de visitantes por dia, é preciso agendar sua visita de forma antecipada.

Crianças de até 5 anos não pagam e os cancelamentos devem ser feitos com até 72h de antecedência. É um passeio que vale muito a pena! Confira abaixo o endereço da cachoeira e o telefone para entrar em contato. Clique aqui para mais detalhes.

Horário de funcionamento: todos os dias, das 9h às 17h

WhatsApp: (62) 98417-6565

Endereço: Fazenda Cachoeira do Rosário GO-338, Km 25, A direita 10 km Saída para Goianésia Zona Rural, Pirenópolis – GO, 72980-000