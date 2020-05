Detran-GO retoma aplicação de provas teóricas por agendamento

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai retomar, a partir da próxima quarta-feira (20/5), a aplicação de provas teóricas, que serão feitas através de agendamento.

Os exames foram suspensos pelo órgão desde o início da pandemia do novo coronavírus. Entretanto, após testes de medidas de prevenção à disseminação da covid-19 na semana passada, ficou decidida a retomada das provas. Não há previsão para retorno dos exames práticos.

Inicialmente, as avaliações serão realizadas na sede do Detran-GO, em Goiânia, com quantidade limitada por banca examinadora. A aplicação acontecerá de segunda a sexta-feira, com dez alunos por hora, sendo um total de 80 por dia. Em outros municípios a retomada acontecerá posteriormente, de forma gradual.

O agendamento da prova é realizado pelo Centro de Formação de Condutor (CFC).

Medidas adotadas pelo Detran-GO para retomada da aplicação de provas teóricas por agendamento

Apesar de retomar as provas teóricas, o Detran-GO deve adotar uma série de medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus, principalmente em relação a aglomeração de pessoas na sede do órgão.

Por isso, será disponibilizado um balcão de atendimento rápido de coleta da biometria e encaminhamento para o local de prova, com distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. Além disso, o candidato deve usar máscara e o atendimento será realizado de maneira individualizada, restringindo, a presença de acompanhantes. O número de provas diárias também foi limitado.

Os cursos teóricos na modalidade EAD

No começo do mês foi estudada a possibilidade da retomada dos cursos teóricos e especializados, por meio de plataformas de Educação a Distância (EAD). Conforme informações, o objetivo é dar continuidade nos processos de habilitação que já estão em trâmite de estão parados desde o início da pandemia.

O Dentran-GO ressalta, por meio de nota, que “busca atender as demandas, adotando as medidas de prevenção decretadas pelo Governo do Estado”.