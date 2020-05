Em 24 horas, Goiás confirma 108 novos casos de coronavírus

Com 88 municípios com pessoas infectadas, Goiás confirmou 108 novos casos de coronavírus em apenas 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), na tarde desta terça-feira (19/5).

Conforme informações, a quantidade total de pessoas com a doença passou de 1.738 para 1.846. Além disso, também houve aumento no número de óbitos, que passou de 71 para 73.

De acordo com os dados, 15.659 casos suspeitos ainda estão em investigação. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 131 amostras em análise.

A capital do Estado é o local que concentra o maior número de casos. Segundo dados da plataforma COVID-19, do Governo Estadual, Goiânia conta com 968 pessoas infectadas. Dados da Prefeitura Municipal registram 1.021. A diferença pode ser explicada pela investigação das Vigilância Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.

Em segundo lugar está Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, com 174 casos confirmados. Anápolis é o primeiro município do interior de Goiás com maior número de casos e está em terceiro lugar na lista dos mais infectados de Goiás, com 76 casos. Valparaíso de Goiás vem logo atrás, totalizando 58 pessoas contaminadas. Após está Luziânia (45); Jataí (35); Goianésia (32); e Águas Lindas de Goiás (32).

Além dos 108 novos casos de coronavírus, Goiás registra outras duas mortes

Em comparação com a última segunda-feira (18/5), Goiás apresentou um aumento de duas mortes nesta terça-feira (19/5). Até o momento, há 73 óbitos confirmados, outros 30 são suspeitos em investigação. Já foram descartadas 171 mortes suspeitas nos municípios goianos.

No total, 27 municípios já apresentam óbitos, sendo: