Homem morre afogado ao nadar no Córrego Anicuns, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde desta segunda-feira (18/5), para atender uma ocorrência onde um homem morreu afogado ao nadar no Córrego Anicuns, em Goiânia.

Conforme informações, uma pessoa acionou a corporação informando que um homem desapareceu enquanto tomava banho nas águas do córrego. Diante disso, as equipes do 2º BBM deram a primeira resposta ao atendimento, que precisou do apoio de mergulhadores do 1º BBM.

Diante disso, os mergulhadores começaram as buscas utilizando a técnica subaquática conhecida como leque progressivo. Após alguns momentos, o corpo foi localizado a aproximadamente 3,5 metros de profundidade. O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, foi liberado para a família.

Além do homem que morreu afogado ao nadar no Córrego Anicuns, em Goiânia, outros dois morreram durante pesca, em Niquelândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBGMO) foi acionado, no último dia 8 de maio, para atender uma ocorrência de busca e salvamento, onde dois homens morreram afogados durante uma pesca, em Niquelândia, a cerca de 306 quilômetros da capital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), sete pessoas sem colete salva-vidas estavam em uma canoa no Lago Serra da Mesa. Eles retornavam de uma pescaria quando a embarcação virou devido excesso de peso.

Cinco pessoas conseguiram se salvar após a chegada de uma segunda embarcação que passava pelo local. Outras duas morreram afogadas, onde uma foi retirada por pessoas que estavam no local. Além disso, também ficaram desaparecidos e submersos a canoa e o motor de popa, que foram encontrados na manhã de sábado.

Quando os militares chegaram na sexta-feira a noite, verificaram que o local possui cerca de 15 metros de profundidade e não era seguro para mergulho noturno, por isso, iniciaram as buscas na manhã de sábado (9/5) com um mergulhador de Uruaçu e um de Niquelândia.

Durante a tarde, a equipe de busca foi reforçada por mergulhadores de Goianésia e Niquelândia. No domingo, quatro mergulhadores trabalharam nas buscas e conseguiram localizar o corpo, que estava a 12 metros de profundidade. Ele foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).