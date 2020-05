Homem sobe em laje para trabalhar e leva descarga elétrica, em Luziânia

Um homem de 20 anos teve queimaduras de 2º grau depois de sofrer uma descarga elétrica na última segunda-feira (18/5), no município de Luziânia, Entorno do Distrito Federal. A vítima teria subido em uma laje para trabalhar e acabou encostando nos fios de alta tensão que estavam próximos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caso foi registrado numa residência localizada no setor Jardim Marília, em Luziânia. A corporação conta que o homem estava trabalhando numa obra e teve que subir na laje para fazer reparos. Entretanto, ele não viu os fios da rede de distribuição elétrica e acabou encostando a cabeça neles.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu. O homem foi encontrado sobre a laje do forro do segundo pavimento da casa, consciente. Por causa do choque elétrico, a vítima apresentava queimaduras de 1º e 2º graus na cabeça e no pé direito.

Os bombeiros o levaram para o solo, onde ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Ingá.

Como evitar acidentes envolvendo descarga elétrica como o de Luziânia

Dependendo da intensidade do choque elétrico sofrido, a vítima envolvida pode vir a óbito. Veja orientações de como evitar e se precaver:

Nunca mexa na parte interna das tomadas, seja com os dedos ou com objetos (tesouras, agulhas, facas, etc.);

Nunca deixe as crianças brincarem com as tomadas. Vede todas as tomadas com protetores especiais ou um pedaço de esparadrapo largo;

Ao trocar lâmpadas, toque somente na extremidade do suporte (de porcelana ou plástico) e no vidro da lâmpada elétrica. Se possível, desligue a chave geral antes de fazer a troca;

Nunca toque em aparelhos elétricos quando estiver com as mãos ou o corpo molhados;

Não mude a chave de temperatura (inverno/verão) do chuveiro elétrico com o corpo molhado e o chuveiro ligado;

Mantenha os aparelhos elétricos em bom estado para evitar sobrecarga, mau contato e curto-circuito. Não hesite em mandar consertá-los sempre que apresentarem problemas ou causarem pequenos choques;

Verifique sempre os fios elétricos que ficam à vista. Com o tempo, a sua capa protetora se desgasta. Nunca deixe um fio elétrico descoberto;

Instale o fio terra em chuveiros e torneiras elétricas;

Ao manusear objetos metálicos, tenha cuidado para que não esbarrem em nenhum cabo elétrico aéreo;

Nunca pise em fios caídos no chão, principalmente se a queda foi conseqüência de uma tempestade;

Não usar tomadas e fios em mau estado ou de bitola inferior à recomendada;

Nunca substituir fusíveis ou disjuntores por ligações diretas com arames ou moedas;

Não sobrecarregar as instalações elétricas com vários utensílios ao mesmo tempo, pois os fios esquentam e podem ocasionar um incêndio;

Em vez de ligar vários eletrodomésticos num “T” ou benjamim, prefira instalar um disjuntor residencial, conhecido como DR;

Ao usar o ferro de passar roupa, esteja sempre com os pés calçados. Nunca deixe o ferro elétrico ligado quando tiver que se ausentar para realizar outra tarefa, mesmo que seja por alguns minutos, isso pode causar grandes incêndios;

Observe se os orifícios e grades de ventilação dos eletrodomésticos (como T.V., vídeo e forno de microondas) não se encontram vedados por panos decorativos, cobertas, etc.;

Não deixar lâmpadas, velas acesas e aquecedores perto de cortinas, papéis e outros materiais combustíveis;

Se a casa ficar desocupada por um período prolongado, desligue a chave elétrica principal.

Não faça ligação clandestina (gatos).

Antes de fazer qualquer ligação elétrica ou instalação de enfeites e alegorias, contate a Enel.

Observação: Caso seja necessário remover do local uma vítima de descarga elétrica, envolva as mãos em jornal ou em um saco de papel. Empurre a vítima para longe da fonte de eletricidade com um objeto seco, não-condutor de corrente, como um cabo de vassoura, tábua, corda seca, cadeira de madeira ou bastão de borracha, de modo que não a machuque.