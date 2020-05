Hospital de Luziânia abre processo seletivo com mais de 130 vagas

O Hospital Regional de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, está com processo seletivo aberto para preenchimento de 138 vagas. As vagas contemplam níveis médio, técnico e superior. Os salários não foram divulgados. A unidade será exclusiva para atendimento de casos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A seleção será feita em duas etapas, por meio de envio de currículo, no site do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED) ou pelo email selecaorh.luziania@imed.org.br. Se optar pelo email, o candidato deverá escrever a vaga pretendida no título.

Inscrições de processo seletivo Hospital de Luziânia

De acordo com o edital, para a primeira fase, serão consideradas as inscrições recebidas até as 17h desta terça-feira (19/5), com a divulgação dos resultados a partir do dia 20. Para a segunda fase, serão recebidos currículos até o dia 25 de maio, junto ao site do IMED; o resultado será divulgado até o dia 15 de junho.

Ainda conforme o documento, caberá aos candidatos conferirem o site do IMED diariamente, entre os dias 20 e 25, “de modo a se atentarem quanto à divulgação dos resultados, inclusive em virtude da necessidade de URGÊNCIA da admissão.”

Os candidatos inscritos na primeira fase que não tenham sido chamados até o dia 25 de maio participarão automaticamente do processo seletivo da segunda fase, não sendo necessária uma nova inscrição.

Vagas disponíveis em processo seletivo para Hospital de Luziânia

As contratações são imediatas e conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Veja as vagas disponíveis no processo seletivo:

Analista Administrativo/Financeiro

Analista de RH

Assistente de RH

Assistente financeiro

Assistente Social

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Tesouraria

Auxiliar de Patrimônio Coordenador de Enfermagem Coordenador de faturamento Coordenador Fisioterapia Enfermeiro

Estagiário de RH Farmacêutico

Fisioterapia Fonoaudiólogo

Gerente Administrativo

Gerente de Enfermagem

Jovem Aprendiz

Motorista

Ouvidor

Psicólogo

Supervisor

Administrativo

Técnico de Informática

Técnico de Segurança do Trabalho

Confira aqui o edital na íntegra.