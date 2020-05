Jataí prorroga decreto após anunciar 1ª morte por covid-19 

A prefeitura de Jataí prorrogou, na noite desta segunda-feira (185/), o decreto municipal de flexibilização do comércio que já estava vigor. As atividades não essenciais seguem suspensas até 31 de maio e, agora, o proprietário do imóvel que for flagrado realizando festas será multado em R$2.500. O valor será revertido para o Fundo Municipal de Saúde, para o combate à covid-19.

Pouco antes da publicação do novo decreto, a prefeitura confirmou a primeira morte por covid-19 na cidade. Segundo o prefeito Vinícius Luz, trata-se de um idoso de 72 anos que sofria de insuficiência renal. “Quero externar as minhas condolências à família e que Deus conforte o coração de todos os amigos e conhecidos da vítima”, declarou ainda.

Na noite de ontem, o prefeito também participou de uma reunião, por videoconferência com o governador Ronaldo Caiado (DEM), onde foram apresentadas propostas de combate à covid-19. “Reafirmei que aqui em Jataí as medidas de flexibilização do comércio permanecerão, porém, com as mesmas restrições do decreto anterior e a fiscalização será intensificada”, completou.

Casos de covid-19 em Jataí

Também nesta segunda-feira (18/5), Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, divulgou o boletim atualizado de casos da covid-19 em Jataí. Até ontem, foram notificados 97 casos suspeitos da doença, sendo que 37 foram confirmados, 59 descartados e 1 aguarda resultado de exame.

Dos 37 casos confirmados, 31 pacientes já se recuperaram e um óbito foi confirmado. Os outros cinco seguem em tratamento.

No boletim, a prefeitura de Jataí reforça a importância de que cada cidadão cumpra rigorosamente as orientações repassadas quanto às medidas de prevenção, tais como: higiene das mãos, isolamento social, não compartilhamento de utensílios, evitar aglomerações, bem como o cumprimento do decreto municipal.

“Peço agora mais que nunca que respeitem as medidas recomendadas pelas entidades de saúde. O coronavírus não é brincadeira e pode ser evitado com cuidados extremamente simples”, ressaltou o prefeito Vinícius Luz.