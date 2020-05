Médico que atendia em UPA de Goianésia morre de covid-19

Um médico de 61 anos que atendida numa numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e num hospital da rede pública de Saúde no município de Goianésia, a 180 quilômetros de Goiânia, morreu na manhã desta terça-feira (19/5), após três semanas internado. A causa: covid-19.

O médico José Ronaldo Menezes morava em Goiânia mas realizava atendimento plantonista de segunda à quarta-feira na UPA e no Hospital Municipal de Goianésia. Ele estava internado desde o início do mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital privado após ser contaminado pelo coronavírus no exercício de sua função de médico, e veio a óbito hoje, por volta das 5h30.

Em nota, um dos filhos de Ronaldo falou sobre a morte do pai e disse que só percebeu a gravidade da covid-19 quando o viu ficar dependente de aparelhos para respirar. “Infelizmente meu pai foi contaminado pela Covid-19 por fazer parte da área da saúde e estar atuando na linha de frente atendendo a população […]. A gravidade desse problema é maior do que todos imaginávamos, e só me caiu a ficha de tão grave quanto é esse vírus quando vi meu pai precisando de aparelhos para respirar”, disse.

Além de Goianésia, médico morto pela covid-19 também atendia em Abadia de Goiás

Por meio de nota, a Prefeitura de Abadia de Goiás também lamentou a morte de José Ronaldo. O médico também realizava atendimento no município, atuando desde o ano de 2005.

Veja a nota publicada nas redes sociais da prefeitura:

“Nota de pesar – Falecimento do médico José Ronaldo Menezes

A Prefeitura de Abadia de Goiás foi informada por comunicado oficial da empresa JR Menezes – Serviços Médicos Goiás ME o falecimento do Dr. José Ronaldo Menezes CRM 4889, ocorrido por volta de 05h30 no hospital Amparo na cidade de Goiânia/GO, vítima do COVID-19.

Natural da cidade de Niquelândia-GO Dr. José Ronaldo ( Zé Ronaldo) atuava no município de Abadia de Goiás desde 2005.

O prefeito Romes e a primeira-dama lamentou a morte do médico que estava na linha de frente na luta contra o coronavírus, “ tivemos uma grande perca de um homem de bem, que muito contribuiu com a nossa cidade. Fica para nós o seu exemplo de persistência e dedicação na área da saúde, de luta e defesa da vida. Agradecemos pela sua presteza, e sorriso largo que sempre atendia a todos em nosso município. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, ressaltou.

Segundo a Secretária de Saúde Eliane Águas, “ a saúde perde um grande profissional, homem laborioso, dedicado, sincero e de um coração enorme. Em nossa gestão desde 2017 a sua carreia profissional foi marcada pela presteza a nossa comunidade, assiduidade na jornada diária de trabalho, e acima de tudo muito humanista. Lamento muito, e reforço a importância de não menosprezarmos essa doença” disse.

“o amor nos faz eterno”. ❤️”