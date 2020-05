PCGO localiza traficante foragida após cadastro para auxílio emergencial

Uma mulher, foragida por tráfico de drogas, foi localizada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) e presa no Ceará após fazer cadastro para receber o auxílio emergencial. De acordo com a corporação, o mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus de Goiás, no final de 2019, e cumprido no último sábado (16/5), em decorrência da operação “Voucher”.

A mulher, de 34 anos, foi localizada por meio do Delegacia de Bom Jesus, coordenada pelo Delegado Vinícius de Castro Pena, em ação conjunta com a 11ª Delegacia Regional de Policia Civil de Russas, no Ceará. Os dados foram cruzadas com base no sistema no qual a mulher se cadastrou para receber o benefício.

Após a prisão, no município de Ererê, a mulher foi apresentada ao plantão da Delegacia Regional de Jaguaribe, também no Ceará, e em seguida foi transferida para a Delegacia de Capturas, em Fortaleza. Segundo a PCGO, ela está à disposição do Poder Judiciário.

Auxílio emergencial

O auxílio emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19.

Nesta segunda-feira (18/5), começou a ser pagar, em todo o país, a segunda parcela do auxílio emergencial. Conforme dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), aproximadamente 1,43 milhão de goianos estão aptos a receber o benefício.

O benefício no valor de R$ 600 será pago por três meses, para até duas pessoas da mesma família. Para as famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente será de R$1.200.

Cadastro para auxílio emergencial

De acordo com a Caixa Economia Federal, quem estava no Cadastro Único até o dia 20 de março, e que atenda as regras do Programa, receberá sem precisar se cadastrar no site da CAIXA. Quem recebe Bolsa Família poderá receber o Auxílio Emergencial, desde que seja mais vantajoso. Neste período o Bolsa Família ficará suspenso.

As pessoas que não estavam no Cadastro Único até 20 de março, mas que têm direito ao auxílio poderão se cadastrar no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo APP CAIXA|Auxílio Emergencial. Depois de fazer o cadastro, a pessoa pode acompanhar se vai receber o auxílio emergencial, consultando no próprio site ou APP.