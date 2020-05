Servidor da Saneago testa positivo para coronavírus; outros 17 são afastados

A Saneago confirmou, nesta segunda-feira (18/5), que um servidor testou positivo para o coronavírus, causador da covid-19. Esse é o primeiro caso na Companhia. Outros 17 servidores que tiveram contato direto com o colaborador também foram afastados do serviço.

Nota da Saneago sobre servidor positivo para coronavírus

Leia a nota na íntegra:

A Saneago informa que um funcionário testou positivo para o novo coronavírus, sendo a primeira confirmação de caso em colaborador da Empresa. Desde que o ele se queixou dos primeiros sintomas, foi afastado do serviço e está recebendo todo o apoio pela área de Medicina e Segurança do Trabalho da Saneago. O funcionário confirmado com novo coronavírus está em total isolamento em sua residência, medicado e fora de risco.

A partir do resultado do exame, todos os 17 empregados que tiveram contato direto com o colaborador foram afastados do serviço. A Saneago providenciou testes de Covid-19 em domicílio para estes empregados, que também estão recebendo orientações da equipe multiprofissional de Medicina e Segurança do Trabalho.

As áreas internas e externas da unidade foram pulverizadas com uma solução de hipoclorito de sódio. A partir de segunda-feira (18), a temperatura dos empregados é monitorada na entrada da unidade.

A Saneago reforça que presta um serviço essencial à população, especialmente neste momento em que o melhor meio de prevenção é manter os hábitos de higiene pessoal e coletiva. Aproveitamos para reforçar nosso total compromisso em cuidar da água que chega ao imóvel de nossos clientes, bem como dos empregados que fazem este serviço.