Suspeitos de matar jovem em briga de trânsito, em Novo Gama, são presos

A Polícia Civil prendeu, na última segunda-feira (18/5), dois homens suspeitos de assassinar um jovem de 23 anos após uma briga de trânsito, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. O crime ocorreu em março deste ano e ambos os suspeitos, que têm 19 e 23 anos, estavam foragidos desde então.

Após o crime, cometido em março deste ano, os dois suspeitos fugiram. Eles foram localizados em Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal, após dois meses de investigação da Polícia Civil.

Ambos os suspeitos foram levados para o presídio de Novo Gama por homicídio qualificado.

Relembre o caso de jovem morto em briga de trânsito, em Novo Gama

Conforme a Polícia Civil, a vítima Lucas de Lima Carvalho, de 23 anos, estava em um carro com um amigo e dirigia com o pneu furado quando acabou perdendo o controle da direção e batendo em outro veículo, que estava estacionado. Após a colisão, o dono do veículo atingido e um amigo iniciaram uma discussão com Lucas e o amigo dele.

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, Lucas teria combinado com os suspeitos que no dia seguinte eles se encontrariam para verificar os danos no carro e o conserto do mesmos. Ele e o amigo, então saíram com o carro do local, mas os suspeitos os seguiram. Um deles estava em uma motocicleta.

Os suspeitos alcançaram as vítimas e as agrediram. Lucas foi atingido por golpe de faca no peito, enquanto o amigo era espancado com golpes de capacete.

