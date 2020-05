Trecho do anel externo do Terminal Isidória é interditado para obras

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) informa que a partir das 7h desta quarta-feira (20/5) o trecho do anel externo do Terminal Isidória que cruza com a Avenida 1ª Radial será interditado para obras, impedindo a circulação total na praça do terminal.

O motorista que chega ao Terminal Isidória pelas avenidas 2ª Radial (Sentido leste/oeste), 3ª e 4ª Radiais (sentido sul/norte), será desviado para a Avenida Circular e Avenida 1ª Radial até retomarem a circulação normal na praça do terminal. Já o motorista que segue na Avenida 1ª Radial, no sentido norte/sul, não terá seu trajeto alterado.

“É um desvio rápido que faz parte de uma obra necessária para a região. É importante lembrar que a região está devidamente sinalizada, por isso é imprescindível que quem circula pela região, seja motorista, motociclista, ciclista ou o pedestre, esteja atento à sinalização de trânsito e às placas de sinalização dos desvios”, comenta Fernando Santana, Secretário Municipal de Trânsito.